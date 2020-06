Albizzate, tragedia nel Varesotto: crolla un cornicione, morte la madre e due bimbe

24 giugno 2020 a

a

a

Il crollo di cornicione ad Albizzate, in provincia di Varese, ha provocato la morte di due bambini e della madre. L'edificio è un'ex capannone industriale riconvertito di recente a uso commerciale e la struttura era ancorata alla facciata all'altezza del tetto. I tre stavano camminando per strada quando si è staccato un pezzo del tetto. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, un'automedica e due ambulanze. Il cornicione crollato era lungo 40 metri. Uno dei due figli della donna era ancora vivo quando è stato estratto dalle macerie ma è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Un'altra donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

