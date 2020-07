Linate, l'aeroporto riapre in anticipo il 13 luglio. La Lega: "Una nostra vittoria"

01 luglio 2020 a

L'aeroporto milanese di Linate riaprirà il 13 luglio, in anticipo di 48 ore rispetto a quanto previsto. Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli del Pd ha scritto oggi una lettera all'Enac fissando per quel giorno la riapertura dello scalo milanese. Fino ad oggi la data ufficiale per riprendere i voli era il 15 luglio. A partire da oggi Alitalia, intanto, riprende i voli internazionali da Milano Malpensa verso quattro destinazioni all'estero.

"È importante che il governo ufficializzi la riapertura dello scalo milanese di Linate. Non possiamo che essere contenti che una delle tante richieste della Lega per far ripartire il Paese sia stata accolta", spiegano in una nota il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e i componenti leghisti della commissione trasporti di Palazzo Madama Simona Pergreffi, Maurizio Campari, Stefano Corti e Gianfranco Rufa che hanno presentato un'interrogazione parlamentare per la riapertura dello Scalo aeroportuale lombardo.

