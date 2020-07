Chi l'ha visto?, il miracolo di Fernando Vasile: 16enne sparito a Roma e ritrovato 8 anni dopo a Genova, come ha vissuto

02 luglio 2020 a

Un miracolo italiano, grazie a Chi l'ha visto?. "Grazie a tutti! Grazie Genova!", urlano sui social i familiari di Fernando Vasile, un 16enne scomparso 8 anni fa dalla provincia di Roma e ritrovato a Genova grazie alle segnalazioni dei telespettatori del programma di Raitre condotto da Federica Sciarelli. "Per noi è stata una grandissima gioia - dicono al programma -. Tanti piccoli indizi che ci hanno permesso di ritrovarlo. Non ce lo aspettavamo più". Il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, come tutti i giorni, prima di sparire di casa. Il giovane per 8 anni ha vissuto in strada, cambiando città. Una scelta di vita che aveva messo in angoscia la famiglia, rimasta all'oscuro di tutto.

