Le Iene, il video-choc degli immigrati che si lanciano dal camion in autostrada: "Ma quanti sono?"

02 luglio 2020 a

“Guardate come si buttano, ma quanti ce ne sono?”. Le Iene rilanciano una scena a dir poco surreale che è stata registrata lungo la A26, dove almeno sette immigrati clandestini hanno tentato la fuga da un camion in corsa: approfittando dell’andatura a rilento a causa del traffico, una persona alla volta è salita sul tetto e si è lanciata in strada, qualcuno si è anche fatto male nell’impatto con l’asfalto. La polizia stradale ha fermato cinque uomini, tutti giovanissimi: quattro sono immigrati irregolari, mentre uno aveva il permesso di soggiorno con residenza a Napoli ed è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In base alla ricostruzione delle forze dell'ordine sarebbe stato lui a organizzare il trasporto degli altri ragazzi, mentre l’autotrasportatore alla guida del camion sarebbe stato del tutto ignaro di ciò che stava accadendo.

