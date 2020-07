Coronavirus, colpiti due neonati: i casi a Roma e Firenze, crescono i contagi

04 luglio 2020 a

Contagi in aumento in molte regioni italiane da Coronavirus. Il dato allarmante è che oggi sono stati segnalati due neonati positivi. Il primo a Ciampino (Roma) dove un neonato di un mese è risultato positivo al Covid 19. A darne notizia la Regione Lazio in maniera ufficiale attraverso la nota della Asl Roma 6. Il bimbo, residente a Ciampino con la sua famiglia, è di nazionalità rumena. Il piccolo è stato trasferito al Covid Center dell'ospedale Bambin Gesù di Palidoro.

E ci sarebbe anche un neonato tra i 9 casi risultati positivi al Covid-19 a Impruneta (Firenze). Il "cluster" è stato scoperto con il tracciamento dei contatti, effettuato da parte dei servizi territoriali dell'Asl Toscana centro, a partire dai primi due casi che si sono evidenziati l'1 luglio nello stesso comune. Sono quindi stati scoperti col tampone ulteriori sette casi, di cui cinque asintomatici e due pauci-sintomatici, per un totale, considerando i primi due positivi collegati, di sei asintomatici e tre sintomatici Le 9 persone risultate positive, la maggior parte delle quali in età adulta giovanile, farebbero parte di due nuclei familiari, ora sottoposti a isolamento e, in parte, separati e destinati a un albergo sanitario. Un'altro neonato di 3 mesi, assieme alla mamma di 24 anni, era risultato positivo lo scorso 30 giugno Veneto.

