Coronavirus, il bollettino del 4 luglio: lieve aumento di contagi e vittime, ecco le cifre

Cifre ancora in lieve ascesa, quelle contenute nel bollettino della protezione civile sul coronavirus di sabato 4 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 nuovi contagi, rispetto ai 223 della vigilia. Salgono le vittime: 21 morti rispetto ai 15 di venerdì. In totale, dall'inizio dell'epidemia, in Italia hanno contratto il Covid-19 241.419 persone. Nelle ultime 24 ore 477 i dimessi, contro i 384 di ieri. Ad oggi, i soggetti positivi accertati sono 14.621, in calo di 263 unità. I pazienti ricoverati con sintomi sono 940 (-16, -1,7%; ieri -7), di cui 71 in terapia intensiva (-8, -10,1%; ieri -3). In Lombardia, che resta sempre la maggiore criticità, si sono registrati 95 casi di coronavirus, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 'debolmente positivi', e 16 morti.

