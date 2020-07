Milano, bomba d'acqua e città ko: i tombini come geyser, ecco le immagini

24 luglio 2020 a

Ci risiamo. Ancora una bomba d'acqua a Milano, dove un forte acquazzone piovuto nella notte e nelle prime ore dell'alba paralizza la città. Molteplici chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altre criticità, in particolare nella zona Nord e a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Impressionanti alcune immagini che arrivano sempre da Milano nord, dove i tombini si sono trasformati in una sorta di geyser, con potentissimi getti d'acqua a causa del sovraccarico della struttura. Uno dei video che rimbalzano su Twitter lo potete vedere qui sotto. o. A causa del violento nubifragio, è esondato - come semrpe - il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città, dove l'acqua impedisce la circolazione delle macchine. Problemi alla circolazione anche dei mezzi del servizio pubblico Atm, in molte zone. Bus sostitutivi su diverse linee di tram e deviazioni per altre. La circolazione dei treni è bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all'infrastruttura all'altezza di Milano Domodossola. Il sito di Trenord spiega che è in corso l'intervento dei tecnici delle ferrovie.

