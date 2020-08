Coronavirus, bollettino: curva dei contagi (e tamponi) in discesa, nuovo calcolo sugli italiani con gli anticorpi

03 agosto 2020 a

Il ministero della Salute ha rilasciato il bollettino sulla situazione del coronavirus in Italia, aggiornata a lunedì 3 agosto. Scende la curva dei contagi rispetto a ieri: sono 159 i nuovi casi su 24.036 tamponi. Un dato che non deve però far abbassare la guardia: nelle 24 ore precedenti i contagi erano stati 239 su quasi il doppio dei test effettuati (43.269). I morti tornano in doppia cifra (12) per un totale di 35.166, mentre i guariti salgono a 200.589 (129 in più rispetto a ieri). Il dato importante è sempre quello degli attualmente positivi: sono 12.474, la stragrande maggioranza è in isolamento domiciliare (11.699), mentre i ricoverati con sintomi sono 734 e quelli in terapia intensiva appena 41. Sei regioni hanno fatto registrare la doppia cifra di nuovi casi: guida l’Emilia Romagna (34), seguita da Lombardia (25), Veneto (22), Lazio (15), Piemonte (13) e Toscana (10). Inoltre il ministero della Salute ha reso noti i primi risultati di un’indagine condotta con l’Istat: sono stati rilevati 1,4 milioni di italiani con gli anticorpi. Le persone che sono entrate in contatto con il virus sono dunque sei volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia.

