Bari, senegalese prova a stuprare quattro donne. Matteo Salvini: "Grazie alla Polizia"

Storie di ordinario degrado legato all'immigrazione. Siamo a Bari, dove un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato dopo aver cercato di violentare la bellezza di 4 donne. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo che una signora urlava in strada per il tentativo di violenza subita dal ragazzo di colore. Una vicenda rilanciata da Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega rilancia un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno che racconta la vicenda e commenta: "Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare quattro donne. Grazie alla Polizia locale, che è riuscito a bloccarlo, e a tutte le donne e agli uomini in divisa che rischiano la vita per la sicurezza degli Italiani", conclude Matteo Salvini.

