Viviana Parisi, i dubbi della cognata: "Perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni? Il corpo era vicino all'autostrada"

10 agosto 2020 a

a

a

Rimane ancora un mistero la morte di Viviana Parisi, la 43enne dj trovata cadavere nei boschi di Caronia dopo essere scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni. Del bambino infatti ancora nessuna traccia. Tante le ipotesi che gli investigatori stanno vagliando. Ma per la famiglia è impossibile che la donna, originaria di Torino ma da tempo residente a Messina, si sia suicidata e, peggio, abbia ucciso il figlio.

"Ci troviamo nel posto sbagliato?". Gioele non si trova, l'ultimo atroce dubbio degli investigatori

"Perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni? - si chiede la cognata Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello (marito di Viviana) -. Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima. Le ricerche sono partite in ritardo. Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall'autostrada". Il cadavere di Viviana era a poca distanza dal luogo da cui è scomparsa, ossia il guardrail dove la donna si è fermata dopo un piccolo incidente in auto. Tutte stranezze che gli inquirenti dovranno spiegare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.