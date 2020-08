Aboubakar Soumahoro sfida Matteo Salvini: "Nasce la Lega dei braccianti, siamo pronti a lottare per emanciparci"

12 agosto 2020 a

Aboubakar Soumahoro ha lanciato la Lega Braccianti, e lo ha fatto nel giorno dell’anniversario di nascita di Giuseppe Di Vittorio, storico sindacalista e attivista. Chiaro il riferimento al Carroccio di Matteo Salvini, ritenuto il principale “nemico” dell’associazione dei braccianti, nata con un obiettivo ben preciso: “La nostra condizione di vita è purtroppo assimilabile a quella dei nostri compagni del 1900. Per questo ci uniniamo nella Lega braccianti per emanciparci”.

“Ripartiamo nel fango della miseria, dello sfruttamento e dell’abbrutimento per riprenderci la dignità”, ha annunciato Soumahoro in un video girato a Bordo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove è stata inaugurata la “Casa dei diritti e delle libertà”. Tra gli obiettivi del sindacalista dei braccianti c’è la parità salariale e l’ottenimento del permesso del soggiorno: “Ci siamo organizzati per riprenderci la nostra dignità, il diritto al lavoro, al salario, alla casa. Ripartiamo da qui per dire che sono passati gli anni ma le condizioni di abbrutimento dei braccianti sono sempre più gravi”.

