Palagiano, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: la tragedia durante il pranzo di Ferragosto

16 agosto 2020 a

Tragedia a Palagiano, in provincia di Taranto: un bambino di 20 mesi è annegato nella piscina di una villa privata mentre i genitori stavano molto probabilmente pranzando durante i festeggiamenti di Ferragosto. Il piccolo, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, secondo gli inquirenti sarebbe riuscito a salire sulla scaletta di accesso alla piscina, alta poco meno di un metro, e una volta in cima avrebbe perso l'equilibrio cadendo in acqua. I soccorsi sono stati tempestivi ma inutili, con i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il bimbo. Sulla dinamica del terribile incidente ora stanno indagando i carabinieri.

