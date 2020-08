Viviana Parisi, un buco nella caviglia e mancava una calza. Il marito: "Sicuri che sia davvero lei?"

18 agosto 2020 a

"Sicuri che sia davvero lei?". Il mistero della morte di Viviana Parisi e della scomparsa di suo figlio, il piccolo Gioele Mondello, è anche nel cadavere della donna, ritrovato lo scorso 8 agosto in avanzato stato di decomposizione nei boschi a poche centinaia di metri dal luogo in cui, il 3 agosto, aveva avuto un incidente in auto con il figlio, sull'A20 Messina-Palermo.

"L'abbiamo visto: era vivo e senza ferite". Viviana, parla il testimone-chiave: Gioele e l'incidente, ipotesi terza persona

Il marito Daniele si aggrappa all'idea che in realtà quel corpo non sia di Viviana, e che la moglie sia semplicemente "sparita", insieme al loro bimbo. Ma gli inquirenti non hanno dubbi, è Viviana: "Il cadavere - riporta il Quotidiano nazionale citando i risultati dell'autopsia - ha un buco in una caviglia e solo una ciocca di capelli, solo ulteriori esami potranno chiarire i dubbi sulla fine della mamma di Gioele". Quel buco potrebbe essere compatibile con l'aggressione subita (da viva o da morta?) dagli animali selvatici, suini neri o volpi, oppure da due rottweiler di un agricoltore della zona, anche se la pista della morte legata ad animali non è quella privilegiata. E c'era un altro elemento piuttosto inquietante: a Viviana mancava una calza. Il motivo è ignoto.

