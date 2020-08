Viviana Parisi e Gioele, "scartata l'ipotesi di ambito familiare". Dalla Procura un dubbio drammatico

20 agosto 2020 a

Come sono morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele Mondello? Con il ritrovamento anche del corpo martoriato del bimbo, nella scarpata accanto all'A20 Messina-Palermo a Caronia, a 400 metri di distanza dal punto in cui l'8 agosto sono stati rinvenuti i resti della madre, si tratta ora di risolvere l'ultimo mistero di questo caso. "Ci siamo fatti delle ipotesi su quanto sia successo - ha spiegato a caldo il procuratore di Patti Angelo Cavallo -, se ne sono rafforzate alcune ne abbiamo scartate delle altre". Quella scartata è sicuramente "la pista riconducibile ad ambiti familiari", vale a dire il coinvolgimento del marito e papà Daniele Mondello.

"Strangolamento oppure...": Viviana, com'è morto Gioele? Due scenari terrificanti

L'ipotesi privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio, con Viviana in preda a una "crisi mistica" che prima avrebbe ucciso Gioele e poi si sarebbe buttata dal traliccio sotto il quale è stata trovata. Ma la dinamica è incerta e l'autospia sul corpo della donna lascia ancora margini di rischio, per la presenza di lesioni e fratture compatibili con una aggressione. "Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani", sottolinea il marito. Ma sul tavolo degli inquirenti sono ancora presenti le piste di una aggressione da parte di qualche animale selvatico o, peggio, di qualche persona che potrebbe averli uccisi e poi inscenato il suicidio di Viviana.

