Migranti, 25 migranti positivi nel centro di accoglienza a Monastir: "Chiediamo la nave quarantena"

Allarme nel centro di prima accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna, a causa dell'emergenza coronavirus. "La cosa più grave è che non si riesca a tenere separati e sotto controllo i positivi accertati, oltre 25. Oramai la promiscuità è totale", ha denunciato infatti il sindacato di polizia Siap, rilanciando la proposta di una nave quarantena anche in Sardegna.

Nella tarda serata del 18, infatti "uno o più soggetti rimasti ignoti, si sono resi protagonisti di una sassaiola all'indirizzo dei migranti presenti nel centro. Nessuna grave conseguenza, solo un ospite lievemente contuso al capo però l'episodio non va sottovalutato", si legge in una nota del sindacato che ribadisce le richieste. "Chiediamo interventi rapidi prima di tutto la totale separazione dei positivi. Il rischio contagi per il personale in servizio è altissimo perché sono a stretto contatto con i migranti, liberi di girovagare per la struttura", si legge in una nota.

