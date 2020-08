Coronavirus, Vincenzo De Luca: "Contagi in aumento, tra 15 giorni lockdown della Campania"

21 agosto 2020 a

“Se aumenteranno ancora i contagi da coronavirus, chiuderemo i confini della regione”. Così Vincenzo De Luca nel corso della consueta conferenza stampa del venerdì. Il governatore della Campania è preoccupato per i 68 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e ha ben chiaro in mente di chi è la colpa: “Una delle cause dell’aumento dei contagi è stata la decisione del governo di aprire le frontiere nazionali in entrata e in uscita dall’estero. Oggi abbiamo 68 contagi, di questi 3 provenienti dall’estero e 6 persone contagiate in strutture turistiche della Sardegna. Nell’Asl Salerno si sono registrati contagi di persone provenienti da Londra, Malta, Marocco e Spagna”.

Poi è arrivato l’affondo di De Luca: “A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale. Questi dati cominciano ad essere pericolosi. La decisione sarà presa tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”.

