Meteo, una domenica di contrasti: temporali al Nord, gran caldo al Centro-Sud

22 agosto 2020 a

a

a

Una domenica esagerata quella del 23 agosto, tra caldo afoso e l'arrivo di improvvisi temporali e grandine. L'alta pressione che in queste ultime 24-48 ore ha subito un ulteriore aumento di energia, provocando un'atmosfera sempre più calda ed afosa, comincia a dare i primi segnali di indebolimento, un fattore che sarà alla base di una domenica molto particolare e al tempo stesso esagerata sul fronte meteo-climatico. Avremo dunque alcuni angoli del Paese dove si avvertiranno i primi segnali di un peggioramento ed altri invece dove l'estate continuerà senza sosta con tanto sole e soprattutto tanto caldo.

Meteo, la fine dell'estate? Temporale e temperature in forte calo, la data del ribaltone

Al Nord giornata instabile con temporali su Alpi, Prealpi e in pianura specie del Nordest, tra pomeriggio e sera. Temperature in calo, massime tra 26 e 30.. Al centro, soleggiato; dal pomeriggio qualche nube in transito con occasionali temporali sull'Appennino toscano. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 34.. Al sud bel tempo con caldo ancora molto intenso su tutti i settori; temperature stazionarie, massime tra 33 e 38.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.