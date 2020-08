Coronavirus, il bollettino del Lazio: "184 positivi, calano i contagi di rientro dalla Sardegna"

23 agosto 2020 a

Lievi segnali positivi dal bollettino del coronavirus in Lazio: sono 184 i casi di positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso. Dei nuovi infetti, oltre la metà (il 60%) è rappresentata da contagi di rientro ma è in calato (35%) la quota dei positivi di ritorno dalla Sardegna. Il dato laziale è significativo perché rappresenta una delle regioni più esposte al cosiddetto "focolaio sardo" (a sua volta, un focolaio fondamentalmente di importazione legato ai tanti turisti) vista la comunicazione quotidiana tra gli scali dell'isola e quello di Civitavecchia. "Il fatto che i casi diminuiscano è ancor più significativo - ha spiegato Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità della regione guidata da Nicola Zingaretti - visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore". Raggiunto l'accordo tra le due regioni per avviare controlli incrociati: "Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna perché garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta. Non quindi in situazioni di promiscuità sulle navi".

