Coronavirus, brutte notizie per Flavio Briatore: i contagi del Billionaire salgono a 52

Paura per un nuovo focolaio in Sardegna. I casi di contagio del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, salgono a 52. Nella discoteca-ristorante di Porto Cervo - come spiega il quotidiano L'Unione Sarda -. l'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats è arrivato nella tarda sera di lunedì, confermando la presenza di un focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto. A richiedere la necessità della chiusura sei positivi iniziali che, piano piano, sono aumentati sempre più. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un contagio tra lo staff.

