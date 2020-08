Flavio Briatore, focolaio di coronavirus al Billionaire: primo ricoverato in rianimazione in Sardegna dopo mesi

26 agosto 2020 a

Il coronavirus può ancora fare male. Il caso del focolaio al Billionaire ne è un chiaro esempio: dei 58 dipendenti positivi su 80 tamponi effettuati, la stragrande maggioranza è giovane e asintomatica. Ma per chi è più avanti con l’età i rischi continuano ad essere non indifferenti: si sono infatti aggravate le condizioni di uno dei barman del Billionaire, che è stato trasferito in terapia intensiva ed è stato intubato. L’uomo ha 59 anni e preoccupa molto la Sardegna, che non vedeva un ricoverato in rianimazione da mesi: le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate nella giornata di ieri, diventando così critiche da rendere necessaria una terapia più decisiva. Sembra invece andata decisamente meglio a Flavio Briatore, che è invece ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: dopo essersi spostato dalla Sardegna a Montecarlo, il noto imprenditore ha avvertito i sintomi del Covid ma ufficialmente sostiene di essere andato in ospedale per prostatite e non per coronavirus.

