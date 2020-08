Flavio Briatore, Vincenzo De Luca sfotte: "Prostatite ai polmoni, ora fai meno il fenomeno"

28 agosto 2020 a

“Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni”. L’ironia di Vincenzo De Luca non risparmia nemmeno l’imprenditore del Billionaire, ricoverato col Covid all’ospedale San Raffaele di Milano. Il governatore della Campania ha letto l’intervista rilasciata da Briatore a La Stampa e quindi sa che le sue condizioni sono abbastanza buone da poterci scherzare su: “Sta benissimo, non ha neanche più bisogno dei nostri auguri, ma vogliamo farglieli lo stesso con sincerità e affetto. Inoltre vorremmo rivolgergli un invito sommesso a essere prudente ed a non fare il fenomeno perché parliamo di coronavirus, che è una cosa seria e pericolosa”.

Poi De Luca si è rivolto ai suoi concittadini, visibilmente preoccupati per l’apertura delle scuole, che il governatore vorrebbe posticipare a lunedì 28 settembre, ovvero ad una settimana dopo le elezioni. Prima però c’è da gestire il traffico dei rientri dalle ferie: “È un passaggio delicato, l’Italia è stata aperta e dobbiamo stare attenti. Ci vogliono serenità, tranquillità e anche autodisciplina”. Anche se dopo quanto successo a Briatore e più in generale in Sardegna, gran parte del Paese si è di nuovo sensibilizzato al problema del Covid: che non sarà più mortale (o almeno in maniera molto contenuta) ma è ancora in grado di diffondersi enormemente e rapidamente.

