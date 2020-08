Nicola Zingaretti, anche Radio Savana lo sbeffeggia: "Code e ore di attesa alla Festa dell'Unità", una foto desolante

29 agosto 2020 a

Dopo Matteo Salvini, anche Radio Savana si fa beffe della Festa dell'Unità. Il profilo Twitter molto seguito da leghisti e sovranisti pubblica la foto, desolante, di quattro signore al tavolino sotto un tendone della Festa dell'Unità di Modena. Più che una celebrazione del Pd al governo, sembra quasi un De Profundis.

"Tensioni e malumori alla festa dell'Unità a Modena - è il commento irridente -, code chilometriche e diverse ore di attesa per un tavolo libero: 'Ci scusiamo per il disagio, invitiamo i commensali a tranquillizzarsi. Rispettare il distanziamento, grazie'". Peraltro, anche Salvini aveva ironizzato su Nicola Zingaretti sostenendo che quando ci sono i suoi comizi, il distanziamento sociale è automatico visto lo scarso entusiasmo degli elettori dem. Come dargli torto.

