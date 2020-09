Repubblica, i migranti verso la Sicilia e "l'allarme coronavirus". Titolo clamoroso, l'hanno scoperto anche loro (ma non si può dire)

02 settembre 2020 a

"Sulla rotta dei migranti ora scatta l'allarme Covid". Se ne accorgono anche Oms e Repubblica, che così titola a pagina 15, forse un po' nascosto per non dare troppo nell'occhio. Ma la notizia è di quelle clamorose: l'organizzazione mondiale parla di "casi raddoppiati in pochi giorni e ospedali allo stremo". Dove? In Libia, ovviamente, a poche miglia dall'Italia. Questo Oms e Repubblica tendono a non sottolinearlo, ma "la rotta dei migranti" è proprio quella che conduce i migranti (infetti) dal Nord Africa alle coste di Lampedusa e della Sicilia, anche grazie all'intervento delle navi delle ong, Sea Watch 4 in testa. Traduzione: migliaia di persone contagiate in arrivo sulle nostre coste. Vietato dirlo, però, o ricordarlo in un titolo.

