Coronavirus, no-mask in piazza a Roma: "Attenti al vaccino, c'è l'acqua di fogna"

"Noi siamo il popolo", "Governo criminali assassini", "Libertà": sono solo alcuni degli slogan dei negazionisti del coronavirus, scesi in piazza a Roma per protestare contro quella che definiscono una "dittatura sanitaria". I manifestanti, alcune centinaia in gran parte senza mascherina, si sono dati appuntamento a Bocca della Verità. Il popolo dei no mask è piuttosto variegato: si va dai membri di Forza Nuova agli ex forconi, ma mancano i gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo, che ha detto: "Non ci sono. Non ci saremo. Basta associare i gilet arancioni con fascisti e violenti".

Sul palco allestito per l'occasione sono intervenuti alcuni dei manifestanti, illuminando la folla presente con teorie assurde sul virus e sui vaccini. "Noi non siamo negazionisti, noi non neghiamo niente se non la strategia del terrore che è stata portata avanti in questi mesi. Hanno sbagliato a curarli intimando le persone e condannandole a morte, siete degli assassini", questo uno dei primi interventi.

Ma è sui vaccini che si tocca l'apice della follia: "Ci mettono l'acqua di fogna", si sente dire da uno dei manifestanti tra gli applausi dei presenti. A partecipare alla protesta in qualità di no vax è anche l'ex deputata grillina Sara Cunial. Ma non è il solo personaggio illustre dell'evento. Con lei anche il consigliere regionale Davide Barillari, un altro ex 5S, l'arcivescovo anti-Bergoglio Carlo Maria Viganò e il cantante Povia.

Intanto poco prima dell'inizio della protesta il segretario del Pd Nicola Zingaretti è intervenuto su Twitter chiedendo di cancellare la manifestazione: "Fermatevi #negazionisti! Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!".

