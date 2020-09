Papa Francesco, Dagospia durissimo: "Gossip peggio del coronavirus? Il Vaticano un Paese di 500 lavandaie"

07 settembre 2020 a

"Il chiacchiericcio è peggio del coronavirus". L'anatema di Papa Francesco non va giù a Dagospia, la "chiesa sconsacrata del gossip" politico e rosa italiano. E in homepage Roberto D'Agostino si definisce "basito" risponde alla "ennersima intemerata" di Bergoglio. "Aveva detto tutto già monsignor Marcinkus - ricorda polemicamente Dago -: 'Il Vaticano è un paese di cinquecento lavandaie'. La Chiesa è il regno dei pettegolezzi e lui di quel regno è il capo. Dagospia è niente al confronto". Poi la botta d'orgoglio: "Siamo sicuri che quello che chiamiamo pettegolezzo sia spazzatura? Per Fruttero e Lucentini 'tagliare i panni addosso agli altri è forse l'ultima trincea del libero pensiero...".

