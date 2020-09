Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: "I contagi di oggi sono più gestibili"

12 settembre 2020 a

Il Covid non fa paura come qualche mese fa. I contagi attuali sono molto più gestibili rispetto a quelli di inizio emergenza. A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, che sul Corriere fa il punto della situazione e cerca di capire che scenari ci attendono.

"Oggi riusciamo a intercettare infetti e asintomatici che prima non vedevamo e, quando necessario, a trattarli precocemente. Ma il virus non è cambiato", ha spiegato. Su un eventuale secondo lockdown, che per esempio Israele ha già annunciato per via della risalita dei contagi, Pregliasco si è detto ottimista, ma comunque prudente. Secondo lui è necessario prepararsi a una seconda ondata e a confinamenti mirati, non più totali come a marzo. Il virologo, che nel pieno dell'emergenza è sempre stato piuttosto pessimista, adesso cerca di essere più rassicurante: "Bisogna evitare psicosi verso questa patologia: ci sono altre malattie che si stanno trascurando e richiedono assistenza".

Infine una raccomandazione sulla vaccinazione anti-influenzale, che secondo Pregliasco va fatta per allenare il sistema immunitario a difendersi contro le infezioni. Sullo stop alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford, invece, ha detto: "Un vaccino non deve arrivare per primo, ma deve essere efficace e sicuro".



