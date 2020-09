Matteo Salvini sui fratelli Bianchi col reddito di cittadinanza: "Il presidente dell'Inps si dimetta"

17 settembre 2020 a

a

a

“Non hanno ancora pagato la cassa integrazione di aprile e maggio, ma dall’Inps elargivano redditi di cittadinanza a quattro criminali”. Matteo Salvini è incredulo dinanzi alla notizia di Marco e Gabriele Bianchi che avrebbero percepito il sussidio grillino pur non avendone bisogno. Oltre ai due fratelli, anche gli altri arrestati (Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) percepivano il reddito di cittadinanza: dall’indagine patrimoniale è emerso che a fare domanda siano stati i rispettivi capifamiglia, intascando più di 30mila euro. Soldi che potrebbero essere costretti a restituire allo Stato, intanto i due fratelli tramite l’avvocato hanno fatto sapere che non sanno neanche di cosa si tratta. Salvini non risparmia critiche ai “quattro criminali che facevano la bella vita e che sono accusati del brutale assassinio del povero Willy”, ma l’attacco più feroce è a Pasquale Tridico: “Il presidente dell’Inps si dimetta e il governo chieda scusa”.

Quei 30 minuti che sono costati la vita a Willy? Spunta il super-testimone, ombre buie sul massacro di Colleferro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.