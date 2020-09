Coronavirus, il bollettino del 19 settembre: impennata dei morti, 24 in un giorno. I nuovi positivi 1.638, più ricoveri in terapia intensiva

19 settembre 2020 a

Impennata delle vittime nell'ultimo bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso dalla protezione civile, quello di sabato 19 settembre: 24 le vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 1,638, che portano il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia in Italia a 296.569. I morti, in totale, salgono a 35.692. Attualmente i soggetti positivi accertati sono 43.161, in crescita di 704 unità rispetto alla vigilia. In totale, sono stati effettuati 103.223 tamponi, 3.384 in più rispetto a venerdì, quando i nuovi positivi avevano superato le 1.900 unità. Di difficile interpretazione i dati relativi ai ricoveri: i ricoverati con sintomi scendono di sette unità, a quota 2.380; i ricoverati in terapia intensiva salgono di 7 unità, per un totale di 215 persone attualmente ricoverate in terapia intensiva.

