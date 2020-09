Papa Francesco, Dagospia: "Gelo in Vaticano, già pronti i coccodrilli per la morte di Bergoglio"

23 settembre 2020 a

In Vaticano girano i coccodrilli di Papa Francesco. Fuori di gergo giornalistico: gli articoli celebrativi da pubblicare il giorno della morte del Pontefice. Dagospia lancia la bomba sulla Santa Sede con un indiscreto al fulmicotone: "Stando ai boatos d’Oltretevere, il gruppo di addetti alla comunicazione voluto da Papa Francesco starebbe pensando anche alla dipartita del capo". Bergoglio a dicembre compirà 84 anni e anche se appare in ottima forma la prudenza non è mai troppa, evidentemente. O forse anche a San Pietro regna in qualche caso la scaramanzia.

Dagospia brutale contro Papa Francesco: "Il Vaticano paese di 500 lavandaie, e lui...."

Sta di fatto che, sussurra Dago, "la notizia nelle scorse settimane è arrivata fino all’orecchio del Papa", che "non avrebbe gradito per nulla" esigendo, scrive il sito diretto da Roberto D'Agostino, "di leggere in anticipo il suo elogio funebre". "Pare che i responsabili del Dicastero per la comunicazione, capeggiato da Paolo Ruffini e Andrea Tornielli, si siano sentiti gelare, affannandosi come Fantozzi a spiegare a Sua Santità che quella di preparare un pezzo con le lacrime incorporate è una prassi del tutto normale nelle redazioni".

