Scuola, spunta un'altra vignetta razzista: "Sei sporca o tutta nera?", libro destinato alle elementari

“Sei sporca o sei tutta nera?”. Una nuova vignetta continua nel libro di Ardea Editore (riservato alle prime tre classi della scuola elementare) ha scatenato diverse polemiche. L’altro giorno era scoppiato un caso per un testo del gruppo editoriale Raffaello, in cui un bambino di colore dice “io vuole imparare italiano bene”. Il Corriere della Sera ha raccolto la denuncia di Maria Mahmoud, consigliera comunale di Reggio Emilia che in relazione al libro ha definito “inaccettabile” una narrativa “interiorizzante che accosta la pelle nera alla sporcizia”.

La vignetta infatti inizia con il racconto di un bambino bianco: “Mentre ero al parco e guardavo un insetto nella terra, si è fermata una bambina accanto a me. Era piccola e tutta nera. Aveva delle buffe freccine sulla testa e degli occhi birbanti”. Dopodiché il bambino pone una domanda alla coetanea: “Sei sporca o sei tutta nera?”. Nessuna replica: “Lei non mi ha risposto, ma ha fatto una capriola, allora ne ho fatta una anch’io, ma sono caduto tutto storto. Poi è venuta vicino a me”. E vedendola da vicino, la conferma: “Sei proprio nera”.

