Previsioni Meteo, incubo-nubifragi al Nord: tra poche ore la bomba d'acqua, quali regioni rischiano di più

Tanta pioggia al Nord e una fase piuttosto calda al Sud. Sono le previsioni per il weekend della squadra del sito www.ilmeteo.it, secondo cui da venerdì 2 ottobre piogge molto abbondanti colpiranno tutto il Nordovest e in particolare la Liguria, il Piemonte e in Lombardia, dove si teme addirittura il nubifragio. Sabato la perturbazione dovrebbe spostarsi verso Nordest, e quindi colpirà ancora la Lombardia ma anche Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna: si prevedono temporali forti a Roma e Firenze. La situazione dovrebbe essere simile anche per quanto riguarda la giornata di domenica, ma il maltempo non dovrebbe interessare il Sud, dove il meteo dovrebbe essere completamente diverso: la presenza del sole e i venti di Scirocco dovrebbero favorire un rialzo delle temperature, con punte di 30-33 gradi in Puglia, Sicilia e Basilicata.

