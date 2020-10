Maltempo, in Liguria il mare restituisce due cadaveri. Caos in Piemonte e nel Bresciano

04 ottobre 2020 a

A Sanremo e a Ventimiglia sono stati ritrovati i cadaveri di due persone tra i detriti portati a riva dalla mareggiata che nelle ultime ore ha colpito il Ponente ligure. Nella zona, devastata dal maltempo, proseguono le forti mareggiate e sono in corso le operazioni di recupero gestite dalla Capitaneria di Porto. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di persone disperse nell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'area nelle ultime ore. Il primo corpo è stato ritrovato in mattinata ai Tre Ponti di Sanremo da un poliziotto che stava facendo jogging, mentre il secondo è stato visto sulla spiaggia della passeggiata Oberdan, a Ventimiglia.

Nel frattempo, proseguono le precipitazioni e i disagi. Nel bresciano, un gruppo di 17 persone è rimasto isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi in seguito a una frana con un fronte di circa 100 metri. La frana ha interrotto la sola strada che collega il piccolo centro. Dunque il Piemonte, dove si contano danni in 108 comuni, un decimo del totale. I dati sono stati comunicati dalla Protezione Civile.

A causa dei nubifragi, in sole 24 ore il livello del Po è salito di sei metri: sotto pressione anche i laghi Maggiore e quello di Como. Lo mette in evidenza la Coldiretti, in seguito al monitoraggio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo). Il rapido innalzamento del Po, si legge in una nota della Coldiretti, "è emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del Nord in cui si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua con frane e allagamenti, morti e dispersi", concludono.

