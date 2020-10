Coronavirus, bollettino 6 ottobre: nuovo picco di contagi e morti, troppe regioni in tripla cifra

06 ottobre 2020 a

Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Il bollettino di martedì 6 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.677 nuovi casi su 99.742 tamponi analizzati a fronte di 28 morti e 1.418 guariti. Gli attualmente positivi hanno sfondato quota 60mila: per la precisione sono 60.134, dei quali 56.190 asintomatici o comunque in isolamento domiciliare. Continua per il trend di crescita lenta ma inesorabile dei numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi sono 3.625 (+138), mentre quelli in terapia intensiva sono 319 (un dato ancora sotto controllo). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è ovviamente a contagio zero, come ormai succede da settimane: la Campania si conferma quella con il più alto numero di casi giornalieri (395), seguita da Lombardia (350) e Lazio (275). Ci sono però addirittura altre sette regioni in tripla cifra di contagio: si tratta di Piemonte (259), Emilia Romagna (172), Veneto (189), Toscana (209), Liguria (170), Puglia (106) e Sicilia (198).

