Matteo Salvini e la rivolta dei migranti ad Agrigento: "Danno fuoco a tutto, le immagini che non vedrai al tg"

Ad Agrigento accade di tutto, anche che gli ospiti del centro di accoglienza si ribellano alle regole del governo. "Le immagini che non vedrai al tg - scrive Matteo Salvini pubblicando su Twitter un filmato che non ha bisogno di spiegazioni. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con positivi Covid non vogliono rispettare la quarantena, proteste violente e sassaiole durante il giorno e poi di notte appiccano il fuoco".

Una situazione incontrollabile, denunciata più volte all'esecutivo dallo stesso governatore della Sicilia Nello Musumeci. Risultato? Niente. Anzi, l'esecutivo ha ben pensato di abolire i decreti Sicurezza voluti dal leader della Lega e in grado di arrestare gli sbarchi incontrollati.

