Meteo, nuovo attacco ciclonico: una giornata infernale, nubifragi e neve. Ecco le zone a rischio

Una nuova forte ondata dei maltempo si sta per abbattere su diverse regioni italiane. Dopo la tregua degli ultimi giorni, il meteo tornerà ad essere instabile con tante piogge e pochi scorci di sole. Secondo le ultime previsioni de ilmeteo.it, tra sabato 10 ottobre e domenica 11 è previsto un nuovo attacco ciclonico sull’Italia con rischio di nubifragi e addirittura ritorno della nave fino a quote basse per il periodo in cui ci troviamo. Il team di esperti parla di un vortice di bassa pressione sospinto da correnti polari che investirà prima l’Europa centrale e poi anche l’Italia: le piogge più intense si registreranno in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre più stabile sarà la situazione del Centro-Sud. Il maltempo entrerà nel vivo in tutta Italia nella giornata di domenica, quando sono previsti temporali intensi non solo a Nord ma anche nel Lazio, in Umbria e nelle Marche. Attenzione poi anche al pericolo neve: si attendono fiocchi fino a 1300/1400 metri di quota in Valtellina e Alto Adige.

