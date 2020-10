Coronavirus, il fisico Giorgio Sestili: "Tra 10 giorni positivi triplicati e ricoveri decuplicati". Tutto porta ai lockdown

11 ottobre 2020 a

I numeri non dicono tutto del coronavirus, ma possono impressionare e far prendere decisioni estreme al governo, anche sull'onda dell'emozione popolare. Ecco perché la previsione sulla curva del contagio di Giorgio Sestili, fisico e analista scientifico intervistato dalla Stampa, ha il sapore della "condanna" ai lockdown: "Entro i prossimi dieci giorni i contagi aumenteranno tantissimo perché nell'ultima settimana sono più che raddoppiati. Potrebbero addirittura triplicare". Arrivare, dunque, nell'ordine di 15mila contagi al giorno. Numeri da chiusura immediata dei confini, forse peggio. Anche perché a preoccupare davvro sarebbe la situazione sanitaria: "Il 28 marzo erano 3.856 in terapia intensiva, il 10 ottobre 390, ma tra dieci giorni potrebbero essere dieci volte tanto, con tutte le conseguenze che ne derivano soprattutto al Sud del Paese dove le strutture sanitarie non sono attrezzate come al Nord. Destinati a lievitare sono anche i ricoveri in ospedale, anche se ora il dato è confortante, 26.676 il 28 marzo contro i 4.336 del 10 ottobre".



Il paragone tra marzo, nella fase acuta dell'epidemia, e oggi resta comunque "complicato", spiega Sestili. "È vero che il 28 marzo i positivi erano 5.974 e il 10 ottobre 5.724, ma i tamponi sono aumentati da 35mila a 133mila. Inoltre non possiamo dimenticare che le cifre della scorsa primavera erano molto sottostimate: a fronte degli oltre 250mila casi acclarati, l'Istat e l'Istituto superiore della sanità hanno poi rilevato 1 milione e mezzo di positivi al test sierologico. Quindi significa che la dimensione della pandemia era di 5-6 volte superiore a quanto si pensasse". A conferma del ragionamento anche il tasso di letalità del virus: "Ad aprile era del 14 per cento, il primo agosto dell'1%, mentre attualmente si attesta tra lo 0,65 e l'1 per cento". Basterà questo per far mantenere il sangue freddo a Palazzo Chigi?

