Coronavirus, Annalisa Chirico contro il governo Conte: "Dittatura sanitaria, guardate questi numeri". Confronto marzo-ottobre: "Terrorismo"

"Dittatura sanitaria". Annalisa Chirico lancia il sospetto, pesantissimo, sul governo di Giuseppe Conte nelle ore in cui l'esecutivo mette a punto il nuovo giro di vite nella lotta al coronavirus. La giornalista, su Twitter, pubblica la foto di una tabella che raffronta i dati di marzo e di ottobre relativi a numero di positivi al Covid, tamponi effettuati e ricoveri nelle terapie intensive. "Dittatura sanitaria è quando spargi terrore senza spiegare questa cosa qui - scrive la Chirico -. Serve serietà, esatto".

I nuovi positivi, al 9 ottobre, erano infatti 5.372, molto simili a quelli del 28 marzo, nella fase più acuta e drammatica dell'epidemia (5.974). Molti, a cominciare dal governo, guardano all'aumento della curva dei contagi con angoscia e su quest'onda emotiva è stato messo a punto il nuovo Dpcm che prevederà nuove pesanti limitazioni per bar, ristoranti, movida e feste private. Ma le differenze tra i due periodi sono abissali, a cominciare dai decessi: erano 28 il 9 ottobre, 889 il 28 marzo. E ancora, i tamponi: 129.471 oggi contro 35.477 marzo. Per non parlare delle situazioni ospedaliere: 3.856 pazienti in terapia intensiva allora, appena 387 oggi, 26.676 ricoverati contro 4.086. Azzerare il rischio non è possibile, a patto forse di imporre un nuovo lockdown generale. Che abbatterebbe contagi e morti, ma pure la già deficitaria salute economica e sociale del Paese.

