Non è l'Arena, nel cuore del delirio no-mask a Roma: "Per farci ammalare tutti quanti", cosa non avete visto

Un servizio dal centro del delirio no-mask. Un servizio trasmesso a Non è l'arena di Massimo Giletti nella puntata in onda su La7 domenica 11 ottobre. Ecco in corteo i negazionisti della mascherina, ecco i tafferugli con la polizia, gli slogan deliranti e le teorie farneticanti di una folla inferocita. Il ritornello? "Vi fanno ammalare con questa mascherina, vergogna, è tutta una barzelletta". Insomma, indossare la mascherina per loro non soltanto sarebbe inutile, ma sarebbe addirittura funzionale a far ammalare la popolazione. Curioso, però, che molti dei manifestanti, di fatto, la mascherina la indossino. Immagini sconcertanti nel servizio di Carrarini per Non è l'Arena, che potete vedere qui sotto.

