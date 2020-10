Meteo, le previsioni per le prossime ore: "Vortice ciclonico" sull'Italia. Neve, nubifragi e temperature a picco fino a 5 gradi

12 ottobre 2020 a

Più inverno che autunno. Le previsioni meteo per le prossime ore parlano di un "vortice ciclonico" sul Nord Ovest, con precipitazioni intense e addirittura la neve sulla dorsale appenninico della Romagna. Al centro e al Sud, invece, vento e nubifragi. In Emilia Romagna, spiega 3BMeteo, "fiocchi segnalati fino a 1.600m di quota e uno strato di 2-3cm che imbianca il Monte Falco", situazione decisamente fuori norma considerando la data. Al Sud i fenomeni più violenti si concentrano tra Sicilia orientale e Calabria, con temporali e precipitazioni sul Reggino e sul Pollino. Allagamenti si stanno già segnalando nel Salento e in particolare nel Leccese, con piogge "fino a 50mm e diversi disagi nella circolazione stradale". Ovviamente calano anche le temperature, con valori sotto la norma anche di 5/7°C al Nord.

