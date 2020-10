Terni, morta di overdose a 18 anni: il regalo per il compleanno? Una dose di eroina

13 ottobre 2020 a

E' morta di overdose il giorno del suo 18esimo compleanno. Maria Chiara Previtali di Amelia, in provincia di Terni, è stata trovata senza vita a casa del fidanzato la mattina di sabato 10 ottobre. Secondo i primi accertamenti, la ragazza sarebbe deceduta per via di una dose eccessiva di cocaina e - stando al Messaggero - la droga sarebbe stata un regalo di compleanno del compagno, Francesco Gnucci, 21 anni. Quest'ultimo è ora indagato per omissione di soccorso, perché secondo i carabinieri, coordinati dal pm Camilla Coraggio, è passato troppo tempo tra la scoperta della morte della ragazza e l'allarme al 118. "Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta", ha rivelato il ragazzo agli inquirenti.

Ascoltato per sei ore dagli investigatori, Gnucci ha ricostruito per intero la giornata passata con la fidanzata prima della tragedia. Come riporta il Messaggero, i due avrebbero preso un treno per la capitale dalla stazione di Attigliano venerdì mattina e raggiunto uno dei luoghi dello spaccio. All’ora di pranzo si sarebbero iniettati eroina. Dopo essere tornata ad Amelia, Maria Chiara ha incontrato le amiche e ha iniziato ad accusare qualche malore. Poi è andata a casa del fidanzato per festeggiare e ha passato la notte con lui. La mattina seguente Francesco si è svegliato e si sarebbe accorto che la ragazza era morta. A quel punto ha chiamato il 118. Non torna, però, un buco di due ore tra il momento del probabile malore e la chiamata ai soccorsi. "E' colpa di quel ragazzo, me l'ha cambiata", si è sfogato il padre della giovane, di cui ora si attende l'autopsia.

