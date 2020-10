Palermo, abbandona in ospedale la figlia neonata positiva al Covid: la storia che sconvolge l'Italia

21 ottobre 2020 a

Porta la figlia neonata al Pronto soccorso per fare il tampone e la abbandona quando scopre che è positiva al Covid. E' successo a Palermo. Dopo l'esito del test, la donna è stata allontanata, come da protocollo per le normali procedure, ma non ha più fatto ritorno in ospedale e adesso risulta irreperibile. "Il personale ha tentato per giorni di contattarla ma inutilmente - ha spiegato Marilù Furnari della direzione sanitaria -. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono". Intanto la polizia, che si è messa sulle tracce della donna, sta esaminando le immagini dell'ingresso del Pronto soccorso e ha già acquisito i documenti dell'accettazione e sentito i medici e gli infermieri coinvolti. Dall'ospedale, comunque, fanno sapere che dal punto di vista clinico la bimba sta bene.

