Coronavirus, i dubbi di Massimo Galli sul "Natale salvo" di cui parla Giuseppe Conte: "Decisivi i prossimi venti giorni"

Il professore Massimo Galli non sa quanto possano essere efficaci le misure pensate dal governo nell'ultimo Dpcm per contrastare la diffusione del Covid. "Mi auguro bastino, ma non lo so e se qualcuno afferma di saperlo mente. L’unica cosa che sappiamo è che ad aver dato risultato è la chiusura totale, ma si vuole evitare. E lo capisco". Ecco allora una proposta alternativa: "Il lockdown fatelo per conto vostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili". Per quanto riguarda la scuola, invece, il direttore del dipartimento di Malattie infettive del Sacco di Milano ha detto: "Non mi è mai sfuggita l’importanza della didattica diretta, ma qualcosa va sacrificato".

Durante la conferenza stampa di presentazione del Dpcm, il premier Giuseppe Conte ha assicurato che se faremo sacrifici adesso, il Natale sarà più sereno. Galli però non pensa sia facile fare previsioni così a lungo termine. "Mi preoccupo di quel che succede da qui a venti giorni. Ogni previsione successiva è impossibile. Prima i dati, poi le date", ha spiegato al Fatto Quotidiano. Secondo l'esperto, però, un settore nel quale bisogna intervenire è quello dei concorsi: "Ho centinaia di mail sul computer di docenti precari che mi chiedono se sia il caso di partecipare al concorso: non sono membro del Cts del governo, la mia opinione è che muovere 60 mila persone in questo momento è una cosa che non si dovrebbe fare".



