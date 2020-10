Pesaro, cenano in 90 al ristorante: protesta contro il dpcm. Irrompe la polizia, finisce malissimo

27 ottobre 2020 a

a

a

In 90 a cena al ristorante, con l'obiettivo di sfidare le ultime disposizioni del governo, che ha imposto la chiusura dei locali alle 18. Ma il pasto è stato subito interrotto dalla polizia, che ha fatto irruzione in sala. E' successo a Pesaro ieri 26 ottobre intorno alle 20 e 30. Proprio nel primo giorno di validità del Dpcm. La cena era stata organizzata via social ed è anche stata ripresa in diretta. All'arrivo degli agenti nel ristorante, il gestore ha cercato di impedire l'accesso ai poliziotti, che però poi sono riusciti a entrare da una porta laterale. Dopo l'irruzione, la gente ha continuato a mangiare pizza, urlando e brindando: "Unitevi a noi".

"Potete arrestarmi ma io non chiuderò mai", ha detto il titolare. Tuttavia il ristorante, La Macelleria, è stato chiuso d'autorità. Poco prima di questa mega riunione, centinaia di persone, lavoratori e titolari di bar, ristoranti e palestre, erano scesi in piazza del Popolo, per una manifestazione autorizzata dal prefetto. "Ciò che sta accadendo al La Macelleria è gravissimo. Un conto è manifestare legittimamente e pacificamente e un’altra è fare queste pagliacciate pericolose contro la legge", ha scritto su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

