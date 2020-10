Coronavirus Michele Emiliano: "Chiudiamo tutte le scuole, l'aumento dei contagi è colpa della riapertura"

28 ottobre 2020 a

La Puglia chiude tutte le scuole, elementari, medie e superiori. Andando così contro il governo e la ministra Lucia Azzolina, grande sostenitrice delle lezioni in classe. Ad annunciare il drastico provvedimento è stato il governatore Michele Emiliano a SkyTg24: "Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi". Poi ha aggiunto che resteranno aperte, invece, le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Il presidente della Puglia ha giustificato così la sua scelta: "Abbiamo verificato che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole".

Intanto nella Regione aumenta sempre più il numero di pazienti ricoverati, salito a 760 nel bollettino di oggi 28 ottobre. La situazione inquieta anche l'assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco: "Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante". L'ultimo bilancio, infatti, segnala 772 nuovi positivi, nuovo record pugliese dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

