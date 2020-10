Coronavirus, nelle prossime ore una nuova stretta: al vaglio le zone rosse e il cinturamento per Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma

31 ottobre 2020 a

I contagi aumentano e così anche la preoccupazione di Giuseppe Conte. Per questo sul tavolo del governo ci sarebbe l'ipotesi di varare altre misure, magari più stringenti, per fermare l'emergenza coronavirus. Al vaglio per le prossime ore zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività nelle aree dove più si è impennata la curva dei nuovi casi. Il piano, stando a quanto riportato dal Corriere, è partire dalle città metropolitane. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono infatti le "osservate speciali", quelle che rischiano di finire in lockdown. Scelte che il premier ha tentato in tutti i modi di rinviare per poi procedere con un nuovo Dpcm tra l'8 e il 9 novembre, ma che la velocità del virus impone.

Non solo, prosegue il quotidiano di Luciano Fontana, perché con i dati preoccupanti del monitoraggio settimanale anche la prospettiva del lockdown nazionale, la più estrema e temuta, è tornata sul tavolo. In Parlamento gira con forza la voce che già lunedì l'Italia potrebbe trovarsi "come la Francia", tutto chiuso o quasi. Rumors smentiti però dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: "Sono sciocchezze", commenta Eppure fermare solo Milano non viene ritenuto sufficiente.E così il "cinturamento", con il divieto di spostamento per i cittadini e il blocco di tutte le attività ad esclusione di quelle essenziali già da lunedì, riguarderà anche Napoli, Bologna, Torino e Roma. Una decisione quasi doverosa.

