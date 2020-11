Dpcm, coprifuoco fino alle 18 in tutta Italia: ecco le nuove misure al vaglio del governo

01 novembre 2020 a

Non è un lockdown ma quasi. Dalle prime indiscrezioni rilanciate sul nuovo Dpcm previsto per domani, lunedì 2 novembre, è previsto il coprifuoco in tutta Italia per le 18. Negozi chiusi e persone in casa, a eccezion di chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed emergenze, da comprovare con autocertificazione. È questa la nuova misura di cui si discute nel governo, stando al Corriere.

Il coprifuoco sarà accompagnato anche da altre norme come il blocco della mobilità tra Regioni, la chiusura dei centri commerciali almeno nei week end. Intanto tra Stato e Regioni è in corso un serrato braccio di ferro su chi si debba assumere la responsabilità di indire le zone rosse. Responsabilità che Giuseppe Conte vuole lasciare, nonostante la loro contrarietà, ai governatori.

