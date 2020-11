Massimo Giletti, a Non è l'arena il caos coronavirus all'ospedale Cardarelli di Napoli. "Oh madonna", De Luca sotto accusa

02 novembre 2020 a

"Oh madonna". Massimo Giletti a Non è l'Arena dedica una cospicua parte dell'ultima puntata allo scandalo degli ospedali napoletani alle prese con la seconda ondata di coronavirus. E qualcuno, in studio, accoglie così il servizio sull'ospedale Cardarelli di Napoli. Una sorta di girone dantesco in salsa De Luca, il governatore Pd della Campania che tanto ha tuonato e poco o nulla ha fatto sul fronte della sicurezza per medici, operatori sanitari e pazienti.

Nessuna organizzazione, file interminabili, parenti assiepati all'esterno del nosocomio. E soprattutto, il caos al pronto soccorso, con pazienti positivi al Covid a stretti contatto con malati non Covid, separati nel migliore dai casi da un semplice paravento. Esattamente l'opposto di quello che i protocolli prevederebbero per arginare il contagio. "Siamo consci che siamo a rischio. Questa guerra l'abbiamo persa a priori", spiega un infermiere che vuole mantenere l'anonimato.





