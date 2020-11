Vaccino Covid, AstraZeneca smentisce Giuseppe Conte: "Distribuzione avanzata non prima di fine marzo 2021"

02 novembre 2020 a

Quando arriva davvero questo benedetto vaccino per il Covid? Giuseppe Conte ha sostenuto a più riprese che le prime dosi sarebbero state disponibili per inizio dicembre, ma era chiaro fin da subito che il premier stava dando una falsa speranza. Roberto Burioni lo aveva spiegato bene già lo scorso 20 ottobre: “Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro il Covid-19 vi sta prendendo in giro. Non sappiamo ancora se i vaccini sono in grado di proteggere. Speriamo di saperlo presto, allora potremo fare previsioni. Oggi no”. Adesso sull’argomento è intervenuto Josep Baselga, che è una fonte attendibile essendo il direttore dell’area ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda farmaceutica AstraZeneca. La quale stima che entro l’inizio del 2021 avrà tre miliardi di dosi di vaccini che è fiduciosa si dimostreranno efficaci: se tutto va bene, la “fase di distribuzione avanzata” inizierà “alla fine del primo trimestre”, quindi tra marzo e aprile. Inoltre l’azienda auspica che entro la fine di questo anno “uno, due o tre” dei quattro vaccini che sta sperimentando inizieranno a dare risultati. Ma sostanzialmente la situazione è ancora quella descritta da Burioni: siamo ancora nel campo del “se tutto va bene” e quindi delle previsioni, non abbiamo ancora certezze assolute.

