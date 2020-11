Salvatore Savinelli, carabiniere di 53 anni: prende il coronavirus e muore in poche ore. Una storia terrificante il suo ultimo, straziante, messaggio

03 novembre 2020 a

Un'altra, drammatica, storia di coronavirus. Il protagonista, suo malgrado, si chiamava Salvatore Savinelli, carabiniere, appuntato scelto con qualifica speciale ed addetto alla Sezione Tribunali Servizio Magistratura di Napoli. Aveva 53 anni. Dopo aver contratto il coronavirus si è aggravato in modo irreversibile in poche ore. Da giorni in ospedale, le sue condizioni venivano definite non gravi. Poi, il rapido tracollo e il decesso, come spiega Leggo.it.

Dopo il ricovero, Savinelli si era mostrato su Facebook con la maschera dell'ossigeno e aveva scritto: "Un saluto a tutti gli amici di Facebook dall'ospedale Covid di Maddaloni dove sono ricoverato da qualche giorno per aver contratto il Covid 19, l'ospedale è all'avanguardia, con attrezzature di ultima generazione, i medici, infermieri e oss eccellenti super disponibili e grandiosi". Dunque, l'invito alla massima prudenza: "Tutti gli ignoranti che credono che il virus non esiste si sbagliano. Fate attenzione". A ricordarlo, i colleghi dell'Arma dei Carabinieri, che ne hanno elogiato il senso del dovere. Un'altra, terribile, storia di Covid.

