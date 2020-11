Piacenza, i poliziotti a fianco dei manifestanti si tolgono il casco: il gesto di protesta contro il nuovo Dpcm

04 novembre 2020 a

Un gesto che dice molto quello dei poliziotti che, durante una manifestazione a Piacenza, hanno deciso di togliersi i caschi e spalleggiare per i manifestanti. "Piacenza non morirà un Dpcm alla volta”. È uno dei messaggi che spicca sullo striscione in occasione della nuova protesta contro le ultime misure restrittive imposte dal governo a guida Giuseppe Conte per fronteggiare al coronavirus. Ad aderire, questa volta, anche le forze dell'ordine che sono state invitate, proprio da commercianti, ristoratori e chi più ne ha più ne metta, a togliersi il casco.

Detto fatto i poliziotti hanno eseguito tra gli applausi e i "bravi". dei presenti. “Siamo persone oneste, paghiamo le tasse e adesso ci troviamo senza lavoro, non è contro di noi che vi dovete schierare, hanno concluso i manifestanti promettendo che non sarà né la prima né l'ultima delle proteste.

